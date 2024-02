A Lecce i tifosi della Fiorentina dimostrano il loro affetto per Zia Caterina ricoverata in ospedale. FOTO

Ieri sera, allo Stadio ‘Via del Mare’ di Lecce, alcuni tifosi della Fiorentina presenti per la gara contro i giallorossi hanno omaggiato Zia Caterina, la celebre tassista fiorentina che accompagna gratuitamente in ospedale i bambini malati e purtroppo ricoverata da alcuni giorni per complicazioni polmonari.

L'affetto dei tifosi viola per Zia Caterina

I tifosi viola hanno dedicato uno striscione tutto per lei, con scritto “Forza Zia Cate!”. Ed è stata la stessa Zia Caterina a dirsi emozionata per tanto affetto e a ringraziare i supporter gigliati con un post pubblicato sul suo profilo Facebook che trovate qui di seguito.