Il padre di Arthur Cabral, Helio, ha confermato il passaggio dalla Fiorentina al Benfica del centravanti brasiliano.

“Lui è molto felice. Il Benfica è una squadra che lotta per il titolo. Ha la grande possibilità di fare buone partite e di essere campione (in Portogallo ndr)” ha detto ad Antena 1 (dichiarazioni che escono in anteprima assoluta per l'Italia su Fiorentinanews.com).

E poi: “È una grande squadra, sono molto orgoglioso. Spero che faccia buone partite e che sia il cannoniere che è sempre stato. Arthur mi ha dato la notizia ieri. Aveva già concordato con il Benfica e oggi è stato confermato il trasferimento".

Sulla sua esperienza in viola: “Dobbiamo ringraziare la Fiorentina di tutto, questo è il calcio, oggi sei qui e domani da un'altra parte. Faccio il tifo perché possa fare un buon campionato. Arthur darà tutto, come in tutti i club dove ha giocato. Aiuterà il Benfica in ogni modo possibile con determinazione e volontà. Onorerà la maglia”.