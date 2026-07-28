Malagò prova a chiarire: "Con Maldini e Leonardo ci siamo separati consensualmente. Pirlo..."

L'ex Fiorentina Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana. L'ufficialità arriva dopo giorni di grande caos, orchestrato dalla mancata nomina di Pirlo come ct e dalle dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, in carica da direttori tecnici.

Malagò prova a chiarire

Il presidente federale Giovanni Malagò prova a fare chiarezza: “Sulle indicazioni di Maldini e di Leonardo c'era un candidato ben preciso, Pirlo. Sono stato io a rifiutarlo per motivi di opportunità alternative. E non ci sono altri motivi che hanno portato a questa scelta”.

“Nessun'altra motivazione”

“Mi dispiace deludervi ma non ci sono stati conflitti, semplicemente tanto dispiacere. Le strade si sono separate con assoluta consensualità. Per la scelta di Mancini non c'era unità d'intenti”.