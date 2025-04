Juventus-Fiorentina, individuati gli autori dei cori razzisti contro Vlahovic. Arriva il Daspo per alcuni tifosi della Fiorentina

Sono arrivati in questi minuti i provvedimenti per alcuni tifosi della Fiorentina, relativi alla gara dello scorso 29 dicembre contro la Juventus all'Allianz Stadium. Nell'occasione la partita fu addirittura interrotta per due minuti dal direttore di gara a seguito di alcuni cori razzisti arrivati dal settore ospiti all'indirizzo di Dusan Vlahovic.

Il provvedimento

L'episodio veniva ripreso dal sistema di video sorveglianza dello stadio e, a distanza di qualche mese dai fatti, sono stati individuati e sottoposti a Daspo i tifosi della Fiorentina che hanno intonato quel coro ("Sei uno zingaro", ndr).