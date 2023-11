Nell'analisi in vista di Fiorentina-Juventus di stasera, La Gazzetta dello Sport si concentra sulle differenze tra le due squadre he scenderanno in campo al Franchi. Questo quanto si legge sul quotidiano: “La Fiorentina ha segnato due gol in più della Juve, 18 contro 16, ma ne ha subiti più del doppio, 14 contro 6. In questa macro-cifra è racchiusa la differenza di atteggiamenti, propositivo fino al masochismo quello viola, conservativo fino al cinismo quello bianconero. A meno che le due sconfitte di fila in campionato, contro Empoli e Lazio, non suggeriscano a Italiano piani di volo più prudenti, il canovaccio di stasera appare scontato. Fiorentina all’assalto e Juve rinserrata pronta a ripartire. Va riconosciuto però che qua e là, a macchia di leopardo, la Juve cerca di variare il suo spartito, forse in base alla consistenza dell’avversario. È successo a Udine, in agosto alla prima giornata. È ricapitato una settimana fa allo Stadium contro il Verona, quando gli allegriani si sono impadroniti del pallino, un po’ per costrizione e un po’ per scelta dell’Hellas, votato alla conservazione dello 0-0. Escludiamo che stasera al Franchi la Juve cerchi di essere predominante, la Fiorentina non è il Verona, e la Signora la lascerà fare per distendersi in contropiede”.

E sui punti in palio: “A chi nuocerebbe di più una sconfitta? Per la Fiorentina sarebbe la terza consecutiva e minerebbe le tante certezze sublimate con la vittoria a Napoli di quasi un mese fa. La Fiorentina ha bisogno della vittoria per riaccreditarsi alla corsa Champions. La Juve non è obbligata allo scudetto, l’abito della favorita è cucito addosso all’Inter, ma deve restare nella scia della capolista, a meno tre, per mantenerla a tiro di aggancio in vista dello scontro diretto del 26 novembre. Fiorentina-Juve di stasera assomiglia a uno spareggio, chi perderà si scoprirà un filo perduto”.