Pioli: "Abbiamo creato molto di più del Bologna, c'è stata la reazione di una squadra che non vuole cedere"

L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato a Sky nel post partita contro il Bologna: “L'aspetto mentale deve essere fortificato - ha detto - abbiamo incontrato una squadra forte, ma abbiamo creato molto più di noi di loro. C’è stata la reazione di una squadra che non vuole cedere”.

Sull'occasionissima di Dodo: “Ero in linea con la palla. Ho visto la porta scoperta e pensavo potesse far gol. Ma non gli ho detto niente, perché il dopo partita è il momento più delicato. Mi aspettavo di più in mezzo al campo, è difficile pareggiare col Bologna non siamo stati bravi sulle seconde palle. Stiamo trovando gli equilibri giusti”.

Su Kean: “Ottima prestazione, ha dovuto giocare in grandi spazi in uno contro uno. Per le sue caratteristihce lui gioca meglio con un giocatore vicino, ma non sulla stessa linea. Un attaccante che parta più dietro: troveremo le soluzioni migliori”.