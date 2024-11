La Nazione: Kean un bomber micidiale, De Gea un eroe e Adli...

Due pagine sulla Fiorentina: sono quelle che troviamo stamani all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 4

Si apre con Kean, De Gea e Adli in primo piano: "Grinta, qualità e sfide personali: è qui la festa". Sottotitolo: “Gruppo unito e prestazioni dei singoli che fanno la differenza. Moise è un bomber micidiale, il numero uno un eroe e l'ex Milan…”.

Pagina 5

Sulla gara contro i nerazzurri: "Firenze si prepara a una notte da brividi Tutti al Franchi: nel mirino la corazzata Inter". Sottotitolo: “Domenica (ore 18) lo scontro diretto con in nerazzurri. Biglietti introvabili da una settimana. Il confronto del peso economico dei due club”. In taglio medio: “Conference in vista: col Pafos sarà turnover”.