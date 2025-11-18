Una cessione illustre per agevolare Goretti. Il profilo del centrocampista che cerca la Fiorentina

Nel corso del prossimo mercato invernale, la Fiorentina dovrà fare i conti con i paletti del Fair Play Finanziario e dunque non potrà certo replicare gli investimenti pesanti dell'estate.

Cessione illustre

Una cessione illustre, scrive stamani La Nazione, agevolerebbe il lavoro di Goretti, che nel frattempo ha acceso i fari sul centrocampista che manca a Vanoli.

Tessmann inavvicinabile

Un profilo di sostanza e muscoli per la linea mediana viola. I nomi che circolano non sono nuovi. Tessmann è inavvicinabile dopo le schermaglie con il padre ed è diventato titolare nel Lione.

Eric Martel

Lovric e Martel

Lovric invece ha perso la propria titolarità nell'Udinese e potrebbe essere giunto per lui il momento di cambiare aria. Nei pensieri viola c'è anche Martel, centrocampista moderno del Colonia il cui contratto è in scadenza a giugno.