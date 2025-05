L'Under 21 scalda i motori in vista degli Europei, Nunziata rende nota la lista dei preconvocati: ci sono tre calciatori della Fiorentina

Questo pomeriggio il commissario tecnico dell’Under 21 Carmine Nunziata ha reso nota la lista dei preconvocati in vista del prossimo europeo di categoria: il ct ha convocato 28 calciatori per il raduno di preparazione al torneo in programma da martedì 27 a sabato 31 maggio a Cesenatico, a cui da lunedì 2 giugno seguirà un secondo raduno al CPO di Tirrenia in vista della partenza per la Slovacchia, fissata nel pomeriggio di domenica 8 giugno. La scadenza è dietro l’angolo: entro la mezzanotte di mercoledì 4 giugno Nunziata sarà infatti chiamato a ufficializzare alla UEFA la lista dei 23 Azzurrini convocati per il Campionato Europeo.

Tre i giocatori della Fiorentina presenti in lista

Della Fiorentina regolarmente presente Cher Ndour, unico viola presente in lista ad essere attualmente in rosa. Presenti anche Michael Kayode e Alessandro Bianco, attualmente in prestito ma entrambi ancora di proprietà del club gigliato. Prima chiamata in Nazionale Under 21 per il difensore del Parma Giovanni Leoni, mentre l’attaccante dello Spezia Francesco Pio Esposito – ieri a segno in occasione del successo dei liguri in casa del Catanzaro nell’andata delle semifinali dei play off di Serie B – si aggregherà al gruppo al termine degli impegni con il club di appartenenza.

Questo l'elenco ufficiale dei preconvocati:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Crotone), Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Guarino (Carrarese), Michael Kayode (Brentford), Giovanni Leoni (Parma), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Issa Doumbia (Venezia), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Cher Ndour (Fiorentina), Simone Pafundi (Udinese), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari), Cristian Volpato (Sassuolo);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), *Francesco Pio Esposito (Spezia), Sebastiano Esposito (Empoli), Wilfried Gnonto (Leeds United), Luca Koleosho (Burnley).