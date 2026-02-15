Ruolo inedito ed esordio dal 1' per Sohm: Italiano lancia lo svizzero per la sfida contro il Torino
Sohm con Fenucci al momento della firma col Bologna
Sono da poco state diramate le formazioni ufficiali per la sfida tra Torino e Bologna delle 18, e tra i 22 titolari c'è un esordio dal 1' che la Fiorentina seguirà con interesse.
La scelta di Italiano
Infatti, nel ruolo di trequartista, sarà Sohm ad operare per i felsinei, preferito a Odgaard. Sinora solo qualche spezzone di partita per lo svizzero, che è in prestito con diritto di riscatto: oggi, invece, arriva la grande occasione. Occhi puntati sull'Olimpico Grande Torino: alle 18 il calcio d'inizio.
