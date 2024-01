Sono arrivate attraverso un comunicato le dichiarazioni del Capogruppo in Palazzo Vecchio della Lega e Segretario Provinciale, Federico Bussolin, del Segretario Lega Firenze Barbara Nannucci e del Capogruppo al Quartiere 2 Lega, Stefano Nencioni sul tema stadio. Questo quanto si legge nella nota:

"Ancora una volta come Lega cerchiamo di dare un contributo costruttivo al dibattito sulla Fiorentina, lo stadio ed il restyling. Arrivano notizie ed esiti poco incoraggianti dalla riunione di ieri in Prefettura per lo stadio Franchi. Ancora una volta la Giunta ed il Sindaco di Firenze sembrano non comprendere le esigenze della Società Viola espresse a più riprese dal Direttore Generale Joe Barone. Emerge ancora una volta una certezza: Per il Dg c’è solo il Franchi per il futuro prossimo. Occorre pertanto essere chiari sui lavori per il restyling e sul "destino" della Fiorentina, visto che, ricordiamolo, il prossimo 30 aprile, la Uefa dovrà sapere dove la Fiorentina giocherà le Coppe".

‘Soluzione ancora lontana, dove giocherà la Fiorentina?’

E ancora: "Ieri dopo due ore di incontro in Prefettura sulla questione stadio, tra l’Empoli, la Fiorentina, i Comuni e il Governatore Giani, la soluzione è apparsa purtroppo lontana. Ipotesi che il Castellani sia location per i match della Fiorentina pare sia stata scartata con chiarezza estrema da amministrazione empolese. Ed ora lo diciamo anche noi: dove andrà a giocare la Fiorentina? Siamo a Gennaio 2024, ma l'anno nuovo non ha portato novità. Anzi. Abbiamo l'impressione che il Comune di Firenze stia "navigando a vista".

‘Serve chiarezza per i residente di Campi di Marte’

Infine: "Vogliamo chiarezza per Firenze e per i residenti di Campo Marte abbandonati ad un futuro pieno di incognite e domande. Quanto dureranno lavori del restyling? Quali disagi per la viabilità locale? Come si integrerà il tutto con lavori Tramvia? Il Comune prevede di dare supporto alle attività commerciali che potrebbero subire danni? Qualcuno, insomma, a sinistra una buona volta parli senza la paura di perdere consenso. Tanto, quello, lo avete già perso".