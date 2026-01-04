Gud, tocca a te. E intanto le parti hanno deciso il suo futuro
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Ci risiamo. Ad appellarci ad Albert Gudmundsson. E in questo momento non potrebbe essere altrimenti, essendo l'islandese il giocatore con maggiore qualità all'interno della rosa.
A sprazzi
Il Gud visto a Firenze non è mai stato quello di Genoa, questo è chiaro. Anzi lo è stato ma solo a rari sprazzi che quest'anno sembrano essere un po' più presenti delle scorse stagioni.
Gudmundsson sta qui
Serve ripartire da lui e dalle sue qualità, che non sono casuali. Intanto la Fiorentina ha deciso di rispondere con forza alle voci di mercato: lui rimane a Firenze. Una scelta che passa anche dall'islandese. Lo scrive il Corriere dello Sport.
