Il Pisa scarica Nzola e non molla l’obiettivo salvezza: in arrivo altri due calciatori. I dettagli

A caccia di punti per risalire la classifica, magari già da domani, il Pisa non molla nonostante le recenti grandi difficoltà e prova a rialzarsi anche grazie al mercato di riparazione, per accorciare sulle dirette concorrenti, tra cui la Fiorentina. Dopo l’arrivo del centravanti nigeriano Durosinmi dal Viktoria Plzen, il club di Corrado ha prelevato anche il difensore bulgaro Bozhinov dall’Anversa.

Si rivede Joao Pedro

Non è però finita qui: complice la rottura con Nzola, a cui la Fiorentina proprietaria del cartellino dovrà trovare un’altra sistemazione, il Pisa ha bisogno di altra linfa in avanti. È in arrivo l’esperto italo-brasiliano Joao Pedro, ex Cagliari, per rimpolpare il reparto d’attacco. Il classe ’92 arriva per il costo della clausola: 3 milioni di euro, dall’Atletico San Luis, formazione messicana.

Operazione in chiusura anche in mediana

C’è poi in chiusura anche un altro elemento: si tratta del cileno Felipe Loyola, dall’Independiente, centrocampista classe 2000. I costi? 1.2 milioni per il prestito e 6.7 per l’eventuale riscatto. Il Pisa è pronto così ad ampliare anche la rosa dei centrocampisti a disposizione dell'ex bomber viola Gilardino.