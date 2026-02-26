Gosens, Solomon e Lezzerini si fermano per infortunio: le condizioni dei calciatori della Fiorentina

La Fiorentina, con enorme fatica e con una partita surreale, riesce a strappare il pass degli ottavi di finale di Conference League contro lo Jagiellonia. La sconfitta (2-4) è arrivata al termine dei tempi supplementari, lasciando qualche importante strascico dal punto di vista medico. La Fiorentina ha reso note le condizioni.

Tre giocatori si infortunano

Nell'intervallo Luca Lezzerini è dovuto uscire per risentimento al retto femorale della coscia destra, sostituito da David De Gea. Lo stesso identico problema ha colpito Manor Solomon, uscito nel primo tempo supplementare a causa di questo problema (entrato Albert Gudmundsson).

Le condizioni dei ragazzi viola

Non va meglio a Robin Gosens, che a tempo praticamente scaduto ha subito un fallo sull'ultima palla della partita. Il contatto gli ha provocato un trauma maxillo facciale, un problema non da poco.