Tra la Fiorentina e Isak Hien, tolti i timidi contatti a inizio estate, non c'è mai stata una trattativa di calciomercato. Lo conferma il calciatore stesso in conferenza stampa. Alla fine lo svedese è rimasto all'Hellas Verona, ma c'è stato tanto mercato su di lui.

Ecco le sue parole: “Mi ha cercato l'Atalanta, quest'estate. Ero molto vicino a diventare un nuovo giocatore nerazzurro, però poi l'affare non si è concretizzato. Altre squadre? Non so nulla, c'erano solo voci sul Torino”.