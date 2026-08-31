Il Salotto del Calcio in onda stasera: bentornato campionato!

Questa sera, dopo la pausa estiva, alle ore 21 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si commenterà l'avvio shock della Fiorentina, che dopo due giornate di Serie A cerca ancora il primo gol e il primo punto in classifica. Prossimo appuntamento quello di sabato, contro il Torino.

Gli ospiti

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti il nostro David Fabbri, redattore per Fiorentinanews.com, e in collegamento ci sarà l'ex calciatore della Fiorentina Luca Cecconi e l'intermediario di mercato Eugenio Ascari. A leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.