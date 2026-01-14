I tifosi della Fiorentina sono sul podio di una particolare classifica del Giudice Sportivo

Non è una stagione semplice per chi tifa Fiorentina. Molto spesso i sostenitori viola si sono dovuti fare il sangue amaro ripetutamente, ma ora possono confidare in una timida risalita. E a prescindere dalla situazione della squadra, il loro supporto non è mai mancato.

Una classifica particolare

Intanto il portale Calcioefinanza.it ha stilato una speciale classifica riguardante proprio le tifoserie. Considerando le prime venti giornate di campionato, ha riportato le infrazioni commesse e la conseguente somma di multe che le rispettive società hanno dovuto pagare per il comportamento dei propri sostenitori.

Tifosi viola sul podio

Al primo posto c'è la Roma, che sfora il tetto degli 80mila euro. Secondo il Lecce con 67mila. E poi, terza, c'è proprio la Fiorentina con 60mila euro di multe pagate per violazioni di regolamento.