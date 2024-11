Intervistato dalla BILD, il giocatore della Nazionale tedesca e della Fiorentina Robin Gosens ha parlato del difensore tedesco della Roma, Mats Hummels.

‘Ero felice per l’arrivo in Italia di Hummels ma…'

“Eravamo e siamo in contatto regolarmente. Appena è venuto a Roma ero felice per lui e gliel'ho detto subito. Finora l'avventura in giallorosso è stata incredibilmente sfortunata per lui, con un allenatore (Daniele De Rossi, ndr) che è stato licenziato subito dopo il suo arrivo”.

‘Spero che con Ranieri possa iniziare la sua avventura alla Roma, merita una stagione migliore’

A metà settembre è subentrato il croato Ivan Juric, e Gosens ha continuato: “Un allenatore molto particolare. Un po' allievo di Gasperini e si sente, uno contro uno in tutto il campo. Potrebbe non essere lo stile di gioco più adatto a Mats. Quando devi difendere spazi molto ampi e devi sempre essere pronto in copertura in una catena di difesa a tre, i compiti sono più difficili. Ora Mats ha un nuovo allenatore, fa tante cose diversamente rispetto ai precedenti. E penso che forse la sua avventura cominci adesso. Glielo augurerei con tutto il cuore perché penso che finora abbia avuto una carriera davvero fantastica, merita una stagione migliore di quella che è stata finora".