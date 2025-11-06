Amelia: "Il Genoa deve fare subito risultato contro la Fiorentina. Spero che De Rossi possa portare le sue idee"
Notizia di poche ore fa l'ufficialità di Daniele De Rossi come nuovo allenatore del Genoa. L'ex capitano della Roma sta già guidando la squadra per preparare la sfida contro la Fiorentina, nella quale però non sarà in panchina bensì in tribuna, causa squalifica.
“Il Genoa deve fare subito risultato”
Sul nuovo tecnico del Genoa s'è espresso a La Gazzetta dello Sport l'ex portiere anche rossoblù Marco Amelia: “Secondo me può trasmettere quell'atteggiamento di puro agonismo che serve ai calciatori di oggi. E poi spero che possa portare qualche idea, già a partire dalla sfida con la Fiorentina dove il Genoa deve assolutamente tornare a fare risultato”.
