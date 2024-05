D'Agostino: "A prescindere da Atene, Italiano ha fatto un gran bene a Firenze. Palladino? Mi sembra rischioso..."

L'ex centrocampista gigliato Gaetano D'Agostino, a Radio Serie A, ha espresso la propria opinione sull'addio di Vincenzo Italiano alla Fiorentina al termine di questa stagione:

“A prescindere da Atene, Italiano ha fatto un gran lavoro a Firenze”

“Credo che ci perderebbero tutti, sia la Fiorentina che l'allenatore. Italiano ha fatto bene, forse poteva fare qualcosa di più in campionato, ma ha centrato tre finali in due anni e il bilancio è sicuramente positivo. A prescindere da come andrà ad Atene".

“Un rischio ripartire da Palladino”

"Gli auguro di poter alzare ancora il suo livello, nonostante lasci una società che continua ad evolversi, a vedere anche il Viola Park. Sento parlare di Palladino, che però secondo me ha principi totalmente diversi. Sarebbe come ripartire da zero, un rischio a mio avviso”.