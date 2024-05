Polverosi: "Castrovilli fuori ruolo? Lo vedo bene a giocare 'alla Saponara'. Non è insensata la sua nuova posizione in campo"

Alberto Polverosi, storica firma del giornalismo fiorentino, è intervenuto in diretta a Lady Radio il giorno dopo il successo della Fiorentina sul Monza, a due settimane circa dalla finalissima di Atene, ritenuta “pericolosa” dalle forze armate locali:

“La Uefa, per ogni competizione europea, dovrebbe sempre indicare una sede alternativa per la finale. In modo tale da spostare la nazione una volta arrivati ai quarti di finale. Il tempo ci sarebbe, circa un mese, perché così altrimenti succede che in Grecia serve l'esercito per vigilare su una partita di calcio”.

Polverosi si è poi espresso su Castrovilli

“Castrovilli fuori ruolo? Sono perplesso perché a Verona ha giocato bene da esterno offensivo. Vista la povertà di centrocampisti e di ali vere, Castrovilli alla Saponara non è una pessima idea. Dire che è fuori ruolo è eccessivo, anzi, secondo me può diventare un'alternativa validissima. Detto questo, la cessione di Saponara non l'avevo capita allora, men che meno adesso che Italiano è costretto ad adattare una mezzala".

“Non c'è d'altronde tanto spazio per lui…”

"E' chiaro poi che Castro deve migliorare, ma il passo ce l'ha, così come il modo di spostare la palla; ce l'aveva già fatto vedere l'anno scorso in Conference, quando aveva segnato in Turchia. Con giocatori offensivi come Beltran, Barak e Bonaventura, c'è pochissimo spazio per lui, dunque non la trovo un'assurdità la sua nuova posizione in campo”.