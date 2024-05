Un intervento su Martinez Quarta che lascia dei dubbi. Zufferli (probabilmente) vede giusto su Parisi

Per la prima volta in campionato (c'era solo un precedente in Coppa Italia) la Fiorentina ha avuto come arbitro Luca Zufferli di Udine.

Gol regolare

Regolare il gol del Monza, perché Djuric non commette di certo fallo sul colpo di testa su Martinez Quarta.

Un intervento che lascia diversi dubbi

L'intervento di Izzo ai danni sempre di Martinez Quarta lascia invece qualche dubbio: il difensore del Monza, con il pallone lontano dall'azione, abbraccia al collo l'avversario. Zufferli lascia giocare dopo aver valutato l'azione, quindi il Var non può intervenire nella circostanza, ma non è un normale intervento di gioco.

Simulazione probabilmente giusta

Nella parte finale del primo tempo, Parisi si incunea in area del Monza, dopo aver strappato il pallone a Colpani, e cade a terra. Qualche timida protesta da parte della Fiorentina c'è, ma probabilmente (i replay a disposizione non danno assolute certezze) Zufferli ha visto giusto assegnando punizione ai brianzoli e ammonendo lo stesso Parisi per simulazione.