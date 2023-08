L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Giuseppe Rossi ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino, dove ha toccato tanti temi in casa viola, cominciando dalle prospettive future: “Si può e si deve puntare in alto. Nonostante alcuni cambi importanti all'interno della squadra, l'ossatura è la stessa. In Conference? L'obiettivo è la presenza costante in Europa, il nome della Fiorentina deve sempre figurare in competizioni internazionali. C'è un conto in sospeso, poi”.

Sull'attacco viola: “A Cabral è mancata continuità, ma non certo l'entusiasmo e il carisma. Adesso sarà importante trovare un titolare fisso, che si Nzola, Jovic oppure Beltran. Italiano capirà piano piano”.

Sugli altri acquisti: “Arthur darà tanto a questa Fiorentina, è un centrocampista di altissimo livello. Farà la differenza. Ma anche gli altri arrivi hanno alzato l'asticella: ci vogliono 22 titolari con così tanti impegni. Nessuno deve accontentarsi”.