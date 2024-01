Marcos Alonso non ha convinto Xavi, l'addio al Barcellona è più vicino. Su di lui un'altra big della Liga

Nonostante il calciomercato non sia ufficialmente iniziato negli ultimi giorni sono già iniziati i primi colpi di mercato, e molti di questi riguardano ex giocatori della Fiorentina. L’ultimo della lista, che sembra esser molto vicino a cambiare casacca, è Marcos Alonso, attualmente in forza al Barcellona di Xavi.

Nella prima stagione e mezzo il laterale spagnolo, che a Firenze e a Londra sponda Chelsea aveva fatto vedere il migliore di se, non ha mai lasciato il segno tanto che il tecnico spagnolo lo avrebbe già messo alla porta. Soprattutto dopo gli ultimi sei mesi in cui nel Barcellona non ha trovato molto spazio, anche per colpa di alcuni problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento, e adesso è veramente vicino a lasciare il club.

Il difensore da qualche settimana è alle prese con un complicato infortunio, che di fatto lo hanno escluso dai campi per molte partite, ma secondo quanto riportato questo pomeriggio da Gazzetta .it questo non dovrebbe essere un ostacolo per la sua cessione. Nonostante la lombalgia infatti ad aspettare Alonso c’è un altra big della Liga spagnola, l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.