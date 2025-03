Daniele De Rossi è tornato a Firenze da calciatore, per l'addio al calcio di Giuseppe Rossi. E poi ha parlato da allenatore, ammettendo che tornerà su una panchina molto presto: tradotto la prossima estate. Ogni volta che parla, soprattutto nel capoluogo toscano fa notizia, perché De Rossi rimane il candidato numero uno per la panchina della Fiorentina, se le strade di Palladino e del club viola dovessero separarsi.

Legame con Pradè

Non è un mistero il legame che ha con Pradè, il feeling anche umano con la Fiorentina (arrivò apposta da Roma nel giorno del funerale di Joe Barone), ma anche la stima tecnica che ha nel mondo del nostro calcio. Certo, l’esperienza in panchina rimane quella che è e oggi la Fiorentina si prenderebbe un bel rischio a ripartire nuovamente da capo.

Firenze ha voglia di big

Ormai in città si chiede a gran voce, nel caso lo ripetiamo di separazione (ventilata ma non sicura) con Palladino, il nome di un big. Il solito Sarri, ma c’è anche altro. Un altro nome poteva ad esempio essere Tudor, appena approdato alla Juventus. La Fiorentina ci aveva pensato quando Palladino soltanto poche settimane fa sembrava in forte difficoltà. Poi si è deciso di insistere, di andare avanti con l’ex Monza, e fino a questo momento con ragione. Certo, adesso tutto dipenderà da questi ultimi due mesi, decisivi per l’allenatore ma anche per capire che strategia adottare, tecnicamente parlando, da adesso in poi.

Si riparte con l'Atalanta e con questo Kean…

Fiorentina-Atalanta sarà subito una partita molto importante. Per rimanere aggrappati al treno europeo occorrerà fare risultato contro i nerazzurri e poi giocarsela con il Milan. D’altronde in questa stagione la Fiorentina ha dimostrato di giocare meglio contro le grandi che contro le piccole (Inter, Juventus e la gara d'andata coi rossoneri insegnano). E allora perché non crederci? Con un Kean così tutto è possibile, anche battere l'Atalanta, squadra fortissima e difficilmente superabile se in giornata, ma forse un po’ scossa dal ko contro l’Inter che ha tarpato le ali, probabilmente in modo definitivo, al sogno scudetto che a Bergamo aleggiava da molti mesi.

Giochiamocela ad armi pari. Con tanti giocatori recuperati, una rosa finalmente disponibile praticamente in toto e la miglior Fiorentina della stagione. La quadratura è stata trovata, adesso è questione di forza, di energie e di fame.