Con l'arrivo di Nicolas Valentini a gennaio, Lucas Martinez Quarta potrebbe salutare la Fiorentina. L'argentino, chiuso da Ranieri e Comuzzo, non sta vivendo una stagione al top e se l'ex Boca si presenterà con uno stato di forma accettabile, il numero 28 viola potrebbe anche salutare.

Come scrive il portale spagnolo Relevo, Quarta piace alla Juventus, che è alla ricerca di un difensore dopo l'infortunio di Bremer. Il Corriere Fiorentino, invece, ipotizza l'argentino come possibile pedina di scambio, anche per un possibile affare con il Napoli visto l'intreccio di mercato che potrebbe aprirsi con la società partenopea.