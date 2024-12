Spinazzola vuole fare il titolare, respinge la Fiorentina e strizza l'occhio a un'altra squadra di Serie A

Fiorentina, Napoli e Biraghi erano tutti concordi nel portare a compimento lo scambio: l'ex capitano viola in Campania e Leonardo Spinazzola in viola. A non essere convinto dell'operazione, però, è proprio il terzino di proprietà del Napoli che non accetterebbe un altro ruolo di gregario a Firenze, dove il titolare inamovibile è Gosens.

Spinazzola vorrebbe il posto da titolare e, come scrive Tuttosport, nelle ultime ore è emerso un interesse forte del Torino per lui, soluzione che potrebbe stuzzicare l'ex Roma.