Fiorentina e Genoa, quanti intrecci di mercato. E il Grifone vuole un centrocampista viola

A Genova, Il Secolo XIX fa il punto sul possibile mercato invernale della squadra di De Rossi. Diversi obiettivi dei rossoblù hanno o potrebbero a che fare anche con le mire della Fiorentina.

Nomi per la difesa

Tra i nomi osservato dal Genoa c'è Rodrigo Becao, al momento fuori rosa al Fenerbahce e accostato anche alla squadra viola. Oltre a lui, per la difesa e come alla Fiorentina, al Grifone piace Diego Coppola del Brighton, altra vecchia conoscenza della Serie A.

Obiettivo viola?

A centrocampo, oltre ai nomi di Pisilli e Vecino, il Genoa starebbe pensando anche ad Amir Richardson, centrocampista viola fino ad ora ai margini del progetto sportivo che adesso Vanoli sta cercando di revitalizzare.