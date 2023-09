Jonathan Ikone torna ad essere un'opzione per la Fiorentina e per Vincenzo Italiano.

Dopo essere rientrato in gruppo ed essere stato convocato per la partita di Udine, ha messo altro fiato nei polmoni e rapidità nelle gambe e quella di domani potrebbe essere l’occasione giusta per rivederlo in campo.

Si scalda Ikone ma non per essere titolare, ma più verosimilmente per entrare a partita in corso e fare così i primi minuti stagionali dopo essere rimasto fuori per circa due mesi.