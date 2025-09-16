Questo pomeriggio il direttore di Radio Sportiva Michele Plastino, durante un collegamento con l'emittente, ha avuto modo di rassicurare i tifosi della Fiorentina dopo lo stentato inizio di campionato della squadra di Stefano Pioli. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“A Firenze non si devono assolutamente preoccupare”

“I tifosi della Fiorentina non devono assolutamente essere preoccupati per l'inizio di campionato della loro squadra. Certamente i viola, come tante altre squadre, avrebbero potuto fare meglio, molto meglio. In panchina però c'è un allenatore esperto, che sa il fatto suo, e quindi credo che alla fine riuscirà a risolvere i problemi emersi in queste prime tre giornate”.

“A Gennaio ci saranno nuovi innesti, ma serve tempo per lavorare”

Ha anche aggiunto: “Oltretutto sono convinto che a Gennaio a Firenze arriveranno altri rinforzi, la squadra avrà tempo per amalgamarsi. In teoria poi si dovrebbero preoccupare i tifosi di tutte le squadre tranne quelli nei primi posti in classifica. C'è bisogno di tempo, quindi non esageriamo con le conclusioni dopo cosi poco tempo. Sono convinto che quest'anno la Fiorentina abbia le possibilità, attraverso il lavoro, di fare molto bene”.