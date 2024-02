Bucciantini: "La Fiorentina ci ha provato per Gudmundsson, ma troppo tardi. Il non mercato potrebbe farsi sentire in Conference League"

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Per Gudmundsson la Fiorentina ha fatto le offerte che poteva fare, l'unico problema è che il 28 gennaio ormai era troppo tardi. A tre giorni dalla fine del mercato una squadra non può privarsi del suo miglior giocatore”.

“Il mercato può condizionare la Conference”

Poi Bucciantini ha parlato della Supercoppa: “E' arrivata in un periodo in cui c'era tanta voglia di lottare, ma non si riusciva a ottenere risultati. Penso alle tante partite perse 1-0. Era un torneo in salita per la Fiorentina e non penso che abbia influito il mercato. Casomai le lacune lasciate dopo la sessione invernale si potranno vedere in Conference”.