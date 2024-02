Il giornalista fiorentino Angelo Giorgetti ha parlato a a Radio Bruno di Fiorentina e di alcuni temi caldi in casa viola. Queste le sue considerazioni: "Le parole di Biraghi sono state forti. Se il capitano se ne esce in quel modo vuole dire che sotto c'è molto di più di una sconfitta. Raiola su Bonaventura? Non è mai bello quando emergono queste cose. Uscire in questo modo, con questa proprietà, vuol dire tirarsi la zappa sui piedi da solo.

Il ritorno in gruppo di Arthur è una buonissima notizia per Italiano, soprattutto per il modulo che usa e che prevede per forza il regista. Forse una soluzione può essere passare dietro alla difesa a tre, vista l'inefficacia degli esterni".