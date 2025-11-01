Firenze ricoperta di striscioni e il clima pre Lecce si incendia: "Squadra, allenatore e società. Siete la vergogna di questa città"
Non solo il messaggio chiaro e diretto affisso al Franchi ma anche nel resto della città sono stati appesi striscioni di contestazione, a squadra e società. Nel mirino ci sono tutti, come detto, artefici di un avvio squallido di stagione, con una pazienza che sta per scadere.
Ecco i vari striscioni
“Società, giocatori e allenatore: la pazienza è finita, il tempo sta per scadere”.
“Questa città non può più tollerare. Squadra e società vi dovete svegliare”.
“Squadra, allenatore e società. Siete la vergogna di questa città”.
“Correre in campo, per non correre fuori!”
Un clima a dir poco infuocato in vista della gara di domani contro il Lecce.
