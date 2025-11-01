Non solo il messaggio chiaro e diretto affisso al Franchi ma anche nel resto della città sono stati appesi striscioni di contestazione, a squadra e società. Nel mirino ci sono tutti, come detto, artefici di un avvio squallido di stagione, con una pazienza che sta per scadere.

Ecco i vari striscioni

“Società, giocatori e allenatore: la pazienza è finita, il tempo sta per scadere”.

“Questa città non può più tollerare. Squadra e società vi dovete svegliare”.

“Squadra, allenatore e società. Siete la vergogna di questa città”.

“Correre in campo, per non correre fuori!”

Un clima a dir poco infuocato in vista della gara di domani contro il Lecce.