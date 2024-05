Valcareggi: "Medaglia d'argento sottovalutata, Italiano ha fatto miracoli per arrivare in finale. Aquilani? Sento parlare di giovincelli"

Furio Valcareggi, operatore di mercato nonché tifoso viola, è andato in onda su Radio Crc, dove ha parlato della Fiorentina sconfitta in finale di Conference League: “ Rimane una medaglia d’argento, che è sottovalutata. La squadra è quella, Italiano ha fatto miracoli per arrivare in finale con una squadra normalissima. Eppure ha fatto tre finali questo allenatore, qualcuno lo critica, io mai".

Sul post-Italiano

"Per Firenze ci vuole un po’ di mestiere, sento parlare di giovincelli ma alla fine i nomi sono questi. Aquilani è stato diversi anni alla Fiorentina, sa come funziona. Lui e Pradè al mercato mi spaventano. Pradè però lo giudicherò dopo il mercato. Fino ad ora faceva tutto il povero Barone".

La posizione di El Kaabi?

“Più che per il Var, sono per il bar. Quel millimetro, come è accaduto ieri sera, che ti dà o ti toglie un gol è veramente brutto. Avevo visto anche un rigore contro la Fiorentina, non so come l'arbitro abbia fatto a non fischiarlo”.