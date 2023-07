A Radio Bruno Toscana Alfonso Avagliano, direttore di SalenitanaNews.com, ha fatto il punto sulla situazione di Boulaye Dia: "La Fiorentina è stata la squadra che si è avvicinata più concretamente alla Salernitana, offrendo una cifra minore rispetto alla clausola rescissoria più il cartellino di Cabral. Diciamo che questa potrebbe essere una formula utilizzabile anche dopo la scadenza della clausola, per evitare di pagare Dia al prezzo pieno che effettivamente è un po' alto. Questo vale in generale, non solo per la Fiorentina, sempre ricordando che la Salernitana non ha esigenza di vendere e che comunque la volontà del calciatore conterà molto".

E poi ha aggiunto: “Paulo Sousa ha detto più volte di voler trattenere tutte le pedine più importanti, e in tal senso è stato accontentato su Ochoa e Pirola. Chiaramente Dia è uno dei giocatori su cui il mister punta di più, anche perché non è stato riscattato Piatek e finora neanche sostituito”.