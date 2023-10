La prima gioia della Primavera viola dopo l’inizio in salita. Galloppa ritrova pedine e ora studia le soluzioni migliori

Grazie alla rete di Spaggiari a Frosinone la nuova Fiorentina Primavera di mister Daniele Galloppa ha ottenuto la prima vittoria stagionale e sta provando a tirarsi fuori dai bassifondi della classifica. Un successo arrivato al culmine di un’altra prestazione tutt’altro che brillante da parte di una squadra che è alla ricerca di certezze, cardini e riferimenti essenziali in campo per iniziare a delineare la propria identità.

La fine del ciclo di Aquilani e l’addio di tutti i 2003 che tanto bene avevano fatto in Primavera ma anche il passaggio al piano superiore di figure come Kayode, Amatucci e Comuzzo, hanno privato il parco giocatori di elementi di grande livello. Il rimescolamento tuttavia ha permesso alla Fiorentina di accelerare il cambio di rotta ed iniziare un nuovo percorso contrassegnato dall’inserimento in pianta stabile anche dei prospetti classe 2006. Al rientro dalla seconda sosta per le nazionali, Galloppa avrà a disposizione tutto il parco calciatori, dopo un inizio contrassegnato dalla necessaria rinuncia a vari elementi.

Si è ristabilito dai problemi alla caviglia il lituano Gudelevicius e nel giro della Primavera dovrebbe entrare anche Puzzoli, che è rientrato in campo ben figurando con l’Under 18. Recuperati anche Romani, Ievoli e Falconi, mentre Sene si è ristabilito del tutto dopo un colpo subito al piede che gli aveva fatto saltare la sfida col Milan. Nulla da fare purtroppo per Presta, che ha finito la stagione dopo la rottura del crociato: un durissimo colpo per la Fiorentina, che ha perso un calciatore di valore nel giro anche delle giovanili dell’Italia.

Sabato prossimo al Viola Park arriva la Lazio, che ha iniziato in maniera opposta rispetto alla compagine viola, ed è quarta in classifica a quota 11 punti, più del doppio di quelli della Fiorentina, appena 5 dopo 6 gare giocate. Un’occasione per proseguire col piede giusto la striscia di risultati, la Fiorentina viene da due risultati utili di fila e serve mettere fieno in cascina per trovare fiducia e lavorare con maggiore serenità, trovando così risposte e stimoli anche e soprattutto sotto l’aspetto del gioco.