E se dietro le punte Pioli mettesse... Mandragora?
La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina analizza le ipotesi di centrocampo che potrebbe adottare la Fiorentina in vista della ripresa del campionato contro il Milan.
Contro il Milan a 5?
Le ultime uscite hanno visto il centrocampo della Fiorentina schierarsi con la linea a quattro, con interpreti Nicolussi Caviglia e Mandragora. Contro il Napoli Pioli aveva varato la soluzione a 5, con Mandragora, Fagioli e Sohm. Un'alternativa che non sembra ripetibile, almeno per gli interpreti. Fagioli regista non convince, ma contro il Milan si potrebbe ripartire dal 3-5-2 con Nicolussi Caviglia in mezzo al campo in regia.
Vertice alto inedito
Ma Pioli starebbe pensando anche a un trequartista inedito nel 3-4-1-2 dietro alla coppia Piccoli-Kean. Potrebbe essere Mandragora a ricoprire quel ruolo, dando equilibrio alla Fiorentina. Il vertice alto potrebbe essere interpretato anche da Fagioli o Sohm, in alternativa a Fazzini e Gudmundsson. Senza dimenticare Ndour.