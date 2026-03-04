​​

header logo

Bertola si sacrifica per fermare Kean: il difensore dell'Udinese dovrà rimanere ai box

Redazione /

L'unica nota negativa nella partita dell'Udinese contro la Fiorentina è stata l'infortunio di Bertola, che s'è fatto male nel contrastare un tiro di Kean durante il secondo tempo. Il difensore è uscito immediatamente, incapace di camminare sulle proprie gambe.

L'entità dell'infortunio

Proprio in questi minuti è uscito il report medico del club bianconero, che riporta una distorsione alla caviglia destra. Il recupero di Bertola verrà valutato settimana per settimana. 

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti