Bertola si sacrifica per fermare Kean: il difensore dell'Udinese dovrà rimanere ai box
L'unica nota negativa nella partita dell'Udinese contro la Fiorentina è stata l'infortunio di Bertola, che s'è fatto male nel contrastare un tiro di Kean durante il secondo tempo. Il difensore è uscito immediatamente, incapace di camminare sulle proprie gambe.
L'entità dell'infortunio
Proprio in questi minuti è uscito il report medico del club bianconero, che riporta una distorsione alla caviglia destra. Il recupero di Bertola verrà valutato settimana per settimana.
