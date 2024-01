Cambio nella formazione della Fiorentina: Sottil non ce la fa, parte dall'inzio Nzola

Aggiornamento flash per quanto riguarda la formazione della Fiorentina per la gara in programma tra poco contro l'Inter: il provino di Riccardo Sottil, che era titolare nelle formazioni ufficiali, non è andato bene per via di alcuni problemi fisici che lo hanno costretto a fermarsi.

Il velocista viola andrà quindi in panchina. Al suo posto giocherà dal primo minuto Nzola. Resta da capire l'entità dell'infortunio accusato da Sottil e come si disporrà quindi adesso la squadra di Vincenzo Italiano, con Nzola che potrebbe essere schierato almeno inizialmente anche come esterno.