Questo pomeriggio il giovane della Primavera della Fiorentina Gabriele Bertolini, a Firenze dalla bellezza di 7 anni, ha concesso una lunga intervista ai canali social del club gigliato. Questi alcuni dei temi toccati dal classe 2006:

“Vengo da Carrara dove ho iniziata a giocare a calcio nella Perticata, una delle squadre della mia città. Avevo appena 4 anni. Fin da subito ho capito che quella sarebbe stata la mia passione. Quando ho capito che sarebbe potuto esser qualcosa di piu? Dal primo momento. Ad 8/9 anni ho capito di esser portato per questo sport, sperando che potesse poi diventare il mio lavoro".

“Ho un grande rapporto con i miei compagni, siamo un gruppo unito”

Ha parlato poi del rapporto con i compagni di squadra: “Il rapporto è bellissimo, siamo veramente un gruppo molto unito. Se devo dire un qualcuno con cui sono più legato direi Trapani, Rubino ed in generale quelli che erano già qua quando sono arrivato”.

“Ecco qual'è il mio ruolo ideale”

Ha parlato anche del suo ruolo: “Mi trovo meglio a giocare esterno, sia a sinistra che a destra non c'è differenza per me. Preferisco sicuramente segnare che fare assist ai compagni. Quest'anno ho fatto 7 gol. Il gol piu bello? Probabilmente quello in casa contro il Sassuolo”.

“Il mio tempo libero lo passo alla Play, spesso giocando con i miei compagni”

Ha raccontato anche come ama passare il tempo libero: “Nel tempo libero gioco molto alla Play Station, passo molto tempo a giocare a Fifa. E' capitato qualche volta che facciamo anche qualche torneo tra compagni. Il piu forte, se non mi sbaglio, è Puzzoli mentre il più scarso, che probabilmente non riesce neanche a tener il joystick in mano, probabilmente è Balbo”.

“La partita contro la Roma è stata una delle piu importanti della mia carriera”

Ha anche svelato quale sia la partita piu emozionante disputata finora: “Penso di poter dire che quella contro la Roma di quest'anno sia tra le migliori. Con quella vittoria salimmo in testa al campionato, è stato molto emozionante: è stata combattuta fino all'ultimo, quando Rubino ha deciso di farcela vincere”.

“Sogno di esordire in prima squadra con la Fiorentina”

Ha poi concluso parlando dei suoi sogni nel cassetto: “Tra 5 anni mi vedo, anzi spero di vedermi ancora, qua a Firenze in prima squadra. Ormai sono sette anni che sono qui e quindi mi sento molto legato alla squadra e all'intera città. Cosa sogno? Nel breve mi auguro di esordire in prima squadra in questa città”.