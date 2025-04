Ndour: "De Gea sarebbe un ottimo navigatore. Ecco il mio gesto scaramantico. Se potessi provare un altro ruolo, mi vedrei bene in porta"

Questo pomeriggio la Fiorentina, tramite i propri profili social, ha proposto un nuovo format: Fiorentina Car Talk. In cui un giocatore viola risponde ad alcune domane mentre è alla guida. Il primo è Cher Ndour.

“Se potessi potessi ricaricare come un’auto elettrica quale sarebbe la mia stazione di ricarica ideale? Penso che sarebbe una giornata di relax a casa con la mia famiglia e magari un film o un bel piatto di pasta”.

“Se il calcio fosse come guidare, chi sarebbe il miglior navigatore in squadra? Il miglior navigatore in squadra al momento penso che possa esserlo David De Gea. Lui da dietro vede tutto”

“Che musica ascolto in macchina per caricarmi prima di una partita importante? Rap francese. Anche in pullman prima di arrivare allo stadio. Qualche nome? Niska e Tiakola”.

“Ultima curva prima di arrivare allo stadio: gas a tavoletta o rallenti per goderti l’atmosfera della partita? Nessun dubbio. Gas a tavoletta così sei già metallizzato”

“Un gesto scaramantico che faccio sempre prima di entrare in campo? Solitamente faccio sempre due saltelli con il piede destro prima di entrare sul terreno di gioco”.

“Se potessi cambiare la posizione in campo con quella di un altro giocatore pre un gioco chi sceglierei? Vorrei provare a fare il portiere, perchè è un ruolo diverso da tutti gli altri. Anche se sono convinto che prenderei tanti gol, meglio solo in allenamento”.