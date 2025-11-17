Momento sportivo drammatico per l'ex viola Zurkowski: si deve rioperare al ginocchio già finito sotto i ferri un anno fa

Continuano ad arrivare pessime notizie per l'ex centrocampista della Fiorentina Szymon Zurkowski, adesso allo Spezia, che nei prossimi giorni dovrà tornare sotto i ferri.

Nuova operazione

Il classe 1997 polacco è da tempo ai box per problemi al ginocchio e ancora non è riuscito a tornare in campo. Adesso però l'attesa si allunga di nuovo. Come ha comunicato il club, infatti, il centrocampista si sottoporrà a un intervento chirurgico per stabilizzare il legamento collaterale del ginocchio destro, lo stesso già operato nella scorsa stagione a Empoli.

Il bollettino

“Controlli medici per Zurkowski, che nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico per la stabilizzazione del legamento collaterale del ginocchio destro, operato nella passata stagione”.