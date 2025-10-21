Cassano: "Scandalo a Milano, Abisso deve andare fuori dai c******i. Vergognoso quello che ha fatto Gimenez"

L'ex giocatore di Roma e Real Madrid, Antonio Cassano, è stato particolarmente duro nel giudicare quello che è successo in Milan-Fiorentina, col rigore regalato ai rossoneri che ha deciso la partita.

“Abisso un genio, vergogna a San Siro”

“Marinelli ha deciso bene perché non ha fischiato rigore - ha detto Cassano durante il podcast Viva el Futbol - Il genio di Abisso gli ha messo una patata bollente in mano, ma non doveva nemmeno richiamarlo, seguendo le indicazioni date dal suo designatore”.

Poi l'affondo: “E' una vergogna quello che è successo e Abisso deve andare fuori dai coglioni (testuale ndr) per tre mesi e Rocchi deve rassegnare le dimissioni”.

“Gimenez? Dagli il rosso e poi vediamo se lo rifà”

Inoltre: “Hanno dato un rigore contro alla Fiorentina, a una squadra che è in difficoltà e sta facendo male, e alla quale un punto in più o in meno possono fare la differenza. E' una roba scandalosa, Gimenez ha fatto qualcosa di vergognoso, fossi stato l'arbitro gli avrei dato il cartellino rosso così eravamo sicuri che non l'avrebbe rifatto. Sul gol di Leao, Ranieri il colpo lo ha preso veramente e stava anche sanguinando e per due minuti è rimasto pure fuori dal campo”.