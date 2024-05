A novant'anni (classe 1934), Marcello Mammoli non rinuncia alle sue due ore settimanali di tennis…e nemmeno alle trasferte della Fiorentina.

Tutte le trasferte europee dal 1970 ad oggi

Il presidente del Viola Club ‘Da Verrazzano’, è impegnato nell’organizzazione della trasferta ad Atene di Conference League contro l’Olympiakos nella quale vuole allungare il suo singolare record: “Dal marzo 1970 ho fatto tutte le trasferte europee della Fiorentina” racconta stamani a La Nazione.

“Che bella la vittoria a Wembley"

Si parla anche delle trasferte che ricorda più volentieri: “Un po’ tutte, ma certo per citarne una direi la vittoria a Wembley con gol di Batistuta nel 1999 con l’Arsenal. Ma anche tante altre. Come viola club ho portato 152 persone a Lisbona contro il Benfica, ho noleggiato aerei, ho fatto tante esperienze. Quella più deludente? Quella a Glasgow del marzo 1970, quando perdemmo 3-0 in Coppa dei Campioni con il Celtic”.

“Ricordo che Prandelli…”

C'è spazio anche per un aneddoto divertente: “Ricordo che in una delle partite europee di Prandelli allenatore io e Piero Masieri lo trovammo nell’albergo e lui si mise a cantare l’inno della Fiorentina insieme a noi”.