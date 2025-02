Verso Fiorentina-Como: i numeri e le statistiche del lunch match di domani, importante per i sogni europei della Viola

Domani la Fiorentina tornerà in campo al Franchi, davanti ai suoi tifosi, per la sfida delle 12.30 contro il Como. Una sfida tra due squadre che stanno vivendo due momenti completamente opposti: se a Firenze infatti, nonostante l'ultima sconfitta (non priva di polemiche) contro l'Inter, si respira ottimismo e tanta voglia di vedere i nuovi arrivi all'opera. Como che, invece, si trova invischiato nelle parti basse della classifica e deve ricominciare a fare punti il prima possibile.

La partita dell'andata vide una Fiorentina in salute battere senza problemi i lariani al Sinigaglia: risultato finale 0-2, con gol di Kean e Adli, due grandi assenti di domani: se il primo è costretto a lasciare spazio in attacco per scontare la squalifica, Adli si trova alle prese con una distorsione fastidiosa alla caviglia, che lo tiene lontano dai campi dalla sfida contro la Lazio (dove, peraltro, segnò e venne espulso). Domani, dopo la vittoria del Bologna allo scadere contro il Torino figlia di un autogol di Biraghi, diventa ancora più importante vincere per riprendere terreno sui felsinei (che hanno una partita in meno) e mettere pressione alla Juventus, impegnata domani sera contro l'Inter.

Il Como non vince dal 20 gennaio, quando si impose per 4 a 1 sull'Udinese fra le mura amiche: per trovare l'ultimo, e unico, successo in trasferta, bisogna risalire all'incredibile vittoria per 2-3 contro l'Atalanta. Como che, inoltre, ha anche il peggior attacco nelle partite in trasferta, avendo segnato solo 9 gol in 12 uscite: Fiorentina che di contrappasso si difende bene in casa, subendo 13 gol in 12 partite, meno di Inter e Lazio.

Sarà, infine, la partita degli ex viola: pur tenendo conto della partenza di Belotti, approdato al Benfica nel mercato invernale, Fabregas avrà a sua disposizione due giocatori passati da Firenze: il neo-arrivato Ikonè, che deve ancora ingranare nella sua nuova esperienza, e il più esperto e capitano Cutrone, che sta vivendo una delle sue stagioni migliori e che ha già superato il bottino di reti raccolto in maglia viola: in riva al lago ha infatti già collezionato 7 gol in 25 partite, mentre a Firenze si fermò a 5 reti in 32 partite.