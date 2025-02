Arrivati all'ultimo serata del Festival di Sanremo, quella della finalissima, Carlo Conti ha partecipato alla consueta conferenza stampa. E tra le tante domande a cui ha dovuto rispondere, c'è anche quella relativa alla presenza all'Ariston del centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove. Questo un estratto:

“Il centrocampista della Fiorentina racconterà la sua particolare esperienza”

“Spero sinceramente che mi porti una maglia della Fiorentina. Ho deciso di chiamarlo per chiedergli se avesse voglia di venire qui al festival: rappresenta un esempio per tutti. Un ragazzo, un campione che, nel pieno della sua carriera, ad un certo punto si è visto fermarsi il mondo davanti a se. Verra qui a Sanremo non solo a presentare un cantante, ma a raccontare come stia vivendo questa strana fase della sua vita, e quali siano le sue speranze per il futuro. Certo che se non mi porta la maglia della Fiorentina..”