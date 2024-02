Durante Il Salotto del Calcio di TVL, l'ex storico portiere di Torino e Napoli Luciano Castellini è stato interrogato anche sulla situazione sponda Fiorentina.

‘Tifosi viola e granata vivono molto di ricordi, ma non bastano più’

"La Fiorentina ha investito tanto costruendo un centro sportivo bellissimo che è la base per cominciare. Il tifoso viola è esigente, molto simile a quello del Torino. Entrambi vivono molto di ricordi, ma non bastano più. Il mercato al giorno d’oggi è molto strano, spesso si cercano nomi stranieri quando ci sono ragazzi bravi in Italia. Occorre credere di più nella nostra scuola".

‘Il portiere in primis deve saper parare, poi…’

“Oggi nelle rose va di moda il turnover, anche se ai miei tempi non era così. Oggi con 37.2 di febbre stanno a letto. Il ruolo del portiere? In primis deve saper parare. Se poi rinvia lungo, il risultato resta di 0-0”.