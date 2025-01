Come aveva iniziato, potrebbe finire: la difesa a tre era il mantra con cui Palladino si era presentato a Firenze, salvo poi tornare sui suoi passi, anche per mancanza di interpreti. Il mese di gennaio ha portato al tecnico viola Nicolas Valentini, in cambio di un Quarta ormai con due piedi sull'aereo per Buenos Aires.

E oltre a lui è presumibile che la Fiorentina integri in rosa anche Pablo Marì, conoscitore del tecnico ma anche della difesa a tre vista la militanza a Monza. Da non dimenticare c'è il rientro ormai stabile di Pongracic, il tutto alle spalle degli intoccabili Ranieri e Comuzzo. Con cinque centrali e qualche certezza in più, l'opzione di un ritorno alla difesa dispari, in qualità di piano B, potrebbe non essere più così peregrina.