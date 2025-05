Corriere dello Sport-Stadio: Beltran e la prova del dieci

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo stamani questo titolo sulla Fiorentina: “Giocate da Viola”. E ancora: “Missione 9 punti: oggi il via”.

Pagina 16

A pagina 16 il quotidiano analizza il probabile assetto offensivo viola scrivendo “C’è Beltran è la prova del dieci”. Il Corriere approfondisce il tema riguardante Beltran riportando un'intervista all'ex calciatore viola Bertoni: "L’argentino insieme a Gudmundsson per la quarta volta L’ex Bertoni: “Dovrebbe giocare con Kean, non al posto suo. Non è una prima punta”. In taglio basso il quotidiano si concentra sul possibile centrocampo viola “Richardson più di Adli".

Pagina 17

Nella pagina seguente il Corriere dello Sport-Stadio riporta i dati circa i tifosi che seguiranno la squadra in trasferta: “Firenze ci crede ancora a Venezia vanno in 700”.