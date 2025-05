Beltran-Fiorentina, siamo al capolinea? Davanti a un'offerta stile Galatasaray, i viola...

Stasera tocca (anche) a Lucas Beltran giocare in Venezia-Fiorentina.

Stagione da incompiuto

L'attaccante argentino ha vissuto un'altra stagione da incompiuto, realizzando sei gol e trovando meno spazio per la contemporanea presenza di Albert Gudmundsson per una parte significativa dell'annata.

E davanti ad un'offerta stile Galatasaray…

La Fiorentina, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, ha investito su di lui qualcosa come diciotto milioni di euro (non ventiquattro, perché non si sono verificate certe condizioni), motivo per cui le aspettative erano alte.

Ancora però non si è ancora capito quale ruolo gli si addica e non è escluso che, qualora in estate dovessero essercene i presupposti, possa lasciare Firenze. Avrebbe potuto farlo ad agosto, lo voleva il Galatasaray che offrì quindici milioni di euro, ma allora i viola si opposero.